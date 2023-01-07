Подмосковье 07 января 2023, 03:57 Открытый Кубок Подмосковья по кинологическому спорту завершился в Дмитровском округе Открытый Кубок Московской области по кинологическому спорту прошел в «Максима парке» ГАУ АИС «Подмосковье»

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Открытый Кубок Московской области по кинологическому спорту прошел в конно-спортивном манеже комплекса «Максима парк». В соревнованиях участвовали собаки самых разных пород под руководством начинающих и уже опытных кинологов из Москвы, Московской области, Перми, Самары и других регионов России.

Участники соревновались по двум дисциплинам: аджилити и обидиенс. Аджилити — преодоление препятствий собакой с помощью жестов и голосовых команд хозяина, объяснила организатор Кубка Московской области Мария Томилова. Считается, что примером для этого кинологического спорта послужили состязания по конному спорту.

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«Это драйв, это интересно смотреть. Людям, которые не знают что такое аджилити — оно очень похоже на конкур: там ездят на лошади, а здесь собака бежит рядом и выполняет все команды спортсменов», — пояснила Томилова.

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Участница- аджилити из Москвы Алина Старцева рассказала, что ее собака еще только начинающий участник, и для нее пока достаточно сложными являются большие расстояния, а трасса сейчас ставится порядка 220 метров. Также для собаки пока представляет сложность высота, и если они бьют палку, то за это могут и оштрафовать. Старцева отметила, что у нее послушная, хорошая собака, и она очень старательная.

«Я считаю, что [аджилити] не только для собаки полезно, но и для человека. Это очень классное времяпрепровождение совместное вместе с собакой, плюс очень хорошая коммуникабельность между человеком и собакой возникает, они вместе проводят свой досуг. Это спорт, и можно звания, разряды получать, если уж серьезно начать заниматься. Очень интересно. Соревнования в разных городах проводятся, по выходным в основном. Вместе путешествовать [можно]», — поделилась участница аджилити.

Еще одна участница- аджилити, но уже из Перми, Александра Банщикова на соревнованиях выступает с собакой пароды бордер-колли. Пес уже является серебряным призером чемпионата мира в Италии, сейчас собаке восемь лет.

«С этой собакой все отлично, она прекрасно готова, она помогает мне, я надеюсь, что я помогу ей», — рассказала Банщикова.

Она объяснила, что помощь хозяина заключается в том, чтобы вовремя подать собаке команду, вовремя завернуть, а также предупредить собаку о том, какое препятствие сейчас будет.

«Мой спортсмен очень умный и умеет прощать и исправлять мои ошибки. Это очень важно», — с улыбкой добавила Банщикова.

Вторая дисциплина называется обидиенс. Это самый сложный норматив по послушанию. В отличие от аджилити, где собаки демонстрируют ловкость, силу и умение преодолевать препятствия, в обидиенс им необходимо обуздать свою гиперактивность и показать полное послушание командам хозяина. Из примерно 50 участников в этой дисциплине заявилось только 15.

Лучшие четвероногие спортсмены по итогам Открытого Кубка Московской области в этом же манеже поборются за Кубок России по кинологическому спорту. Он пройдет уже в марте.