02 декабря 2023, 22:08
Открытый кубок КВН главы города разыграли в Жуковском
Уже 10-й открытый кубок КВН на призы главы округа прошел в Жуковском. Кроме местных команд в наукограде выступили веселые и находчивые из Москвы и Богородского округа. Игру поделили на два блока. В большом на сцену выходили уже матерые квнщики, в малом — начинающие, дерзкие и голодные до побед коллективы.
«Замечательный вечер. Я думаю, все, кто сегодня пришел на кубок КВН, с хорошим настроением покидают наш ДК», — сообщил глава муниципалитета Юрий Прохоров.
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Выступления оценивало компетентное жюри. В итоге победителем среди новичков стала команда «Футурина» молодежного центра «Дружба», среди профи — сборная Богородского округа «Третье Дыхание».
Самый главный кубок получила команда «Мастер Муси» из Российского экономического университета имени Плеханова.
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Жуковский
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