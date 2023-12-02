Открытый кубок КВН главы города разыграли в Жуковском

Уже 10-й открытый кубок КВН на призы главы округа прошел в Жуковском. Кроме местных команд в наукограде выступили веселые и находчивые из Москвы и Богородского округа. Игру поделили на два блока. В большом на сцену выходили уже матерые квнщики, в малом — начинающие, дерзкие и голодные до побед коллективы.