Подмосковье 29 ноября 2023, 11:10 Открытый интерактивный урок по изготовлению керамической плитки пройдет в Серпухове Серпуховский историко-художественный музей

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Интерактивная программа «Керамическая плитка» пройдет в Серпухове 2 декабря. Гостям расскажут историю появления делфтской плитки на основе керамических работ из экспозиции местного музея.

Экскурсоводы расскажут об изобретении фарфора и керамики, а также откроют интересные факты о коллекции отечественного фарфора музея. Во время программы у участников будет возможность создать собственный сувенир, а в завершение занятия продегустировать кофе в кафе музея. Мероприятие начнется в 15:00.

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