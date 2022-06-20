Открытые занятия по йоге прошли на набережной Солнечногорска

В Солнечногорске с размахом отметили день йоги. Там прошли открытые занятия, принять участие в которых мог любой желающий. Люди могли довериться ритму волн, открыть чакры и найти внутреннюю гармонию под звуки глюкофона. И всё это в окружении десятков единомышленников.

На празднике проводились занятия в самых разных практиках. Раньше всех начиналась самая необычная сап-йога.

«Сап-йога подходит для людей любого возраста, если этот человек может управлять сапом и, собственно, не боится ничего, так как все страхи у нас в голове. Все упражнения адаптированы как для новичков, так и для продолжающих практику йоги людей», — рассказала инструктор по йоге Виктория Лимонаева.

Однако для тех, кто больше любит стихию земли, тоже было множество различных активнсотей. Например, людям рассказывали, как правильно встать в ассану собака или как приветствовать солнце, так, чтобы при этом была задействована каждая группа мышц. Занятия проходили на набережной Сенежа. Они проходят здесь каждый год. Однако организаторы рассказывают, что именно в этом году они постараются взять от лета максимум и проводить собрания всех, кто увлекается йогой, не только в праздничные дни.