«Открытость и готовность говорить с людьми». Депутат Чаплин объяснил победу «Единой России» на выборах | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 17:40 Поделиться Telegram

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Viber «Открытость и готовность говорить с людьми». Депутат Чаплин объяснил победу «Единой России» на выборах Депутат Чаплин: открытость и честность привела «Единую Россию» к победе на выборах

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Кандидаты от партии «Единая Россия» одержали уверенную победу на выборах в этом году благодаря открытости и готовности честно говорить с людьми. Об этом заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.

«В этом году выборы проходили в 82 субъектах РФ, в общей сложности прошло более четырех тысяч избирательных кампаний. „Единая Россия“ показала уверенный результат по всей стране, даже в традиционно сложных субъектах. Где-то удалось упрочить позиции, где-то — удержать», — отметил он.

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Чаплин подчеркнул, что практически во всех выборных регионах партия получила квалифицированное большинство, что позволит оперативно отвечать на запросы людей.

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Отдельно он отметил результаты единого дня голосования в Московской области.

«В Подмосковье „Единая Россия“ также показала высокий результат. К примеру, по итогам голосования в новом составе Совета депутатов Зарайска единороссы получили 18 из 20 мандатов. На довыборах в Мособлдуму по Воскресенскому одномандатному округу, в который входят Коломна и Воскресенск, Екатерина Лобышева набрала 69,8% голосов», — сообщил депутат.

По его словам, за этим успехом стоит ежедневная большая работа кандидатов и их команд, которые встречались с избирателями, отвечали на самые важные вопросы по разным темам.

«Именно открытость и реальная работа на местах помогли „Единой России“ сплотить людей и получить такой уровень доверия», — заключил политик.

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