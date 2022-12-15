Подмосковье 15 декабря 2022, 08:38 Открытое первенство по всестилевому каратэ прошло в Щелкове

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Более 400 юных спортсменов в возрасте от шести до 17 лет приняли участие в первенстве по всестилевому каратэ, которое проходило в Щелкове. Участие в соревнованиях приняли каратисты из Москвы и Московской области.

Первенство организовали на площадке универсального спортивного комплекса «Подмосковье» в Щелкове. Турнир прошел в личных и командных видах программы во всех возрастных категориях.

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«В этом году турнир собрал больше людей, чем в прошлом году <…>. Федерация развивается. В том числе развиваются и местные федерации — муниципального уровня, городского, областного. Это помогает ребятам обкатываться, отбираться в сборные, далее отбираться в региональные сборные и выступать на турнирах высокого уровня», — рассказала руководитель клуба «Сильные духом» Наталья Галицына.

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Победителям вручили заветные медали и грамоты. Организаторы уверены, что такие мероприятия надо проводить чаще. Это поможет приобщить к спорту подрастающее поколение и новых поклонников боевого искусства.

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