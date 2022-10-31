Открытое первенство по маунтинбайку прошло в Одинцове | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 20:32 Открытое первенство по маунтинбайку прошло в Одинцове

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Первенство по маунтинбайку прошло в Лазутинском парке в Одинцове. В соревнованиях приняли участие как опытные, так и начинающие спортсмены. Разыграли 14 комплектов наград.

Место для соревнований выбрали не случайно. Ведь именно в Лазутинском парке одна из самых сложных трасс в Подмосковье. Участники на велосипедах преодолевали дистанцию по пересеченной местности.

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«Трассу готовили практически целую неделю. А так, постоянно что-то где-то обновляем. Трасса очень сложная у нас», — рассказал тренер Одинцовской школы олимпийского резерва Владимир Бобылев

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В соревнованиях участвовали как опытные, так и начинающие спортсмены. Заезды выполнялись в разных возрастных группах.

В общей сложности разыграли 14 комплектов наград.

Тем же, кто не попал в призеры расстраиваться и парковать свой байк на балконе пока еще рано. Заключительный этап соревнований состоится в это воскресенье. Спортсмены поедут осваивать окрестности Электростали.

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