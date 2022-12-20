Подмосковье 20 декабря 2022, 15:02 Открытое первенство по карате прошло в Щелкове

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Открытое первенство по карате состоялось в Щелкове в преддверии Нового года. Соревнования проходили в двух возрастных категориях и в двух дисциплинах — ката и кумите.

Более 400 участников в возрасте от шести до 15 лет из Москвы, Владимирской, Калужской, Московской и Тульской областей встретились на татами универсального спортивного комплекса «Подмосковье». Команда городского округа Щелково была самой многочисленной и добилась хороших результатов, завоевав шесть золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых медалей.

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«Последний десяток лет мы постоянно добавляем каждый год и по результатам, и по качеству организации наших мероприятий, и по количеству участников», — рассказал президент детско-юношеской федерации карате городского округа Щелково Антон Ракитский.

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Турнир проводится уже много лет и имеет свои традиции, одна из которых — новогодние подарки для каждого участника. Все гости остались довольны качеством проведения соревнований и особой предновогодней атмосферой, царящей в зале.

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