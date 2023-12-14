Подмосковье 14 декабря 2023, 12:21 Открытое первенство по гандболу среди юношей собрало восемь команд в Егорьевске Виталий Сид

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В спортивном комплексе «Егорьевск» в одноименно городском округе стартовало открытое первенство по гандболу среди юношей 2009 года рождения. Турнир собрал восемь команд ребят из Краснодара, Снежинска, Железнодорожного, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Егорьевска.

На соревнованиях тренеры команд определят 16 лучших спортсменов. Они попадут в сборную Подмосковья.

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«Две команды из Егорьевска. В них разделили наших ребят поровну, нет сильной или слабой команды. Настрой прекрасный, потому что всем ребятам хочется попасть в сборную Московской области», — рассказал тренер спортшколы "Лидер" Валерий Белоконь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

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