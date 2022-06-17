Открытки-сюрпризы для водителей автобусов появились в Подмосковье

В июне пассажиры автобусов и работники МАП № 1 в Люберцах нашли в транспорте приятный сюрприз: кто-то оставил в салонах тематические «транспортные» открытки ручной работы. На некоторые из них нанесены трогательные надписи и добрые пожелания. Теперь автора теплой идеи ищут, чтобы выразить ему свою благодарность и вручить ему подарок.

Все открытки сделаны в похожей стилистике, скорее всего, они принадлежат перу одного и того же человека. Водители находили рисунки, когда приезжали на конечные остановки, и передавали их в филиал. Сначала они думали, что кто-то просто случайно забыл свои вещи в салоне автобуса. Но когда открыток стало много, водители поняли: кто-то просто желает им хорошего дня и хочет поделиться позитивом.

«В какой-то момент таких находок накопилось больше 10, и стало понятно, что это не случайно забытые открытки, а чье-то желание поделиться позитивом с сотрудниками и пассажирами „Мострансавто“. Все рисунки так или иначе затрагивают транспортную тематику. Мы ищем автора и надеемся, что этот человек откликнется и мы сможем вручить ему подарок», — рассказали в «Мострансавто».

Компания поделилась, что очень ждет письмо от автора открыток на электронную почту pressamta@mail.ru.

Отметим, что все обращения, пожелания и благодарности пассажиры могут оставить по телефону Единой линии связи Мострансавто 8 (800) 700-31-13, в личном кабинете на официальном сайте компании или направить на сайт Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.