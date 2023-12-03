Подмосковье 03 декабря 2023, 21:28 Открытие зимнего сезона состоялось в Кузьминском лесопарке в Котельниках Фото: unsplash.com

Читать 360tv в

В Кузьминском лесопарке в Котельниках открыли зимний сезон. Каждый нашел себе развлечение по душе: хороводы, лепка снеговиков, концерты, песни, танцы, создание кормушек для птиц.

В конце вечера на праздник зимы пожаловал Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Вместе с жителями они зажгли новогоднюю ёлку.

Реклама

На территории парка уже работают каток и горки. А для тех, кто замерзнет, есть прекрасная возможность согреться — вкусный, а главное горячий чай.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».