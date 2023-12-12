12 декабря 2023, 04:00
Открытие высшего мужского разряда «Бань Алексеева» состоялось в Подольске
В Подольске открылся высший мужской разряд в банно-оздоровительном комплексе «Бани Алексеева». Его площадь составляет более тысячи квадратных метров, сообщил зампред правительства Московской области и министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов
«Пять лет шли ремонтные работы. Видно, с какой душой инвестор вкладывался в свое детище. Мы были в процессе ремонта, несколько месяцев назад, рады, что этот разряд наконец-то открылся», — рассказал Мурашов.
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Количество рабочих мест увеличилось на 30 — до 140. Помещения бань украсили фонтаны, панно, мраморные колонны, мозаики, лепнина, канделябры, бра и другие элементы декора.
Высший разряд отличается повышенным комфортом с общей посадкой на 60 человек и отдельными кабинетами для отдыха. В проект вложили более 300 миллионов рублей.
Бани открыли в 2018 году. На мероприятии присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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Подольск
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