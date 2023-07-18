Подмосковье 18 июля 2023, 14:29 Открытие винодельческого завода даст Дмитровскому округу 100 рабочих мест пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

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Московской межреспубликанский винодельческий завод открылся в Дмитровском округе. Предприятие будет выпускать продукцию, ориентированную на Москву и Подмосковье. Там создадут 100 новых рабочих.

Московской межреспубликанский винодельческий завод основан в 1971 году. Раньше там выпускали известные в стране марки — коньяк «Кутузов», водку «Флагман», вино «Арбатское» и шампанское «Салют». Компания «Регион 50» выкупила завод в 2022 году и начала строительство производственной площадки в Дмитрове.

Город выбрали из-за удобных логистических путей и качественной воды, которая добывается из артезианской скважины гжельско-ассельского комплекса Яхромского месторождения.

«Мы всегда рады любому инвестору, который приходит в Дмитровский округ, создает производства и новые рабочие места. Желаю предприятию не останавливаться на достигнутом, развивать производство и наращивать объемы», — сказала заместитель главы администрации Дмитровского городского округа Ольга Мошарова.

Завод на 90% автоматизирован: на линиях розлива работает новейшее итальянское оборудование. Также предприятие имеет свою технологическую лабораторию и отвечает всего экологическим нормам и стандартам безопасности. Вторичное сырье будут отправлять на переработку.

Завод планирует выпустить 1,5 миллиона декалитров продукции высшего качества до конца года. В ассортименте алкогольных напитков: водка, ликеро-водочные изделия, виски, джин и коньяк.

Директор завода Фарид Шагиахметов рассказал, что уже начался выпуск водки «Стужа» и линейки водок «Наша традиция». Осенью запустят производство джинов и коньяков.

Сейчас на заводе работают 55 человек, вскоре на предприятии появятся еще около 100 рабочих мест.

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