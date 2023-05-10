Подмосковье 10 мая 2023, 21:58 Открытие свадебного сезона в Подмосковье пройдет в Серпухове Unsplash

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Открытие свадебного сезона в Подмосковье состоится 12 мая в парк-отеле «Воздвиженское» в городском округе Серпухов. Площадка входит в рейтинг 10 популярных мест для выездной регистрации брака в регионе.

В рамках мероприятия, который пройдет в формате бала, выступят профессиональные артисты в исторических нарядах. Для гостей исполнит концертную программу заслуженный артист России Леонид Серебренников. Ведущим праздника станет финалист телевизионного шоу «Голос» Михаил Житов.

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В конце мероприятия пройдет торжественная церемония регистрации браков у 9 пар. Для молодоженов будут организованы фотосессии на лодке, электрокаре или в карете на выбор. Начальник Главного управления ЗАГС по Московской области Елена Филатова лично поздравит новобрачных и вручит памятные подарки.

«Для нас важно, чтобы открытие сезона вдохновляло пары создавать семьи. В этом году мы делаем акцент на культуре и истории. Это будет красивый праздник, с любовью к нашей стране и людям», — отметила Филатова.

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