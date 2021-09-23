Открытие слета школьных лесничеств прошло в Подмосковье

VIII областной слет школьных лесничеств и региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» «За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам проходит с 22 по 24 сентября в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

В ведомстве рассказали, что цель мероприятия — развитие движения лесничеств среди школьников. Как отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин, важно поощрить тех, кто интересуется лесным хозяйством, экологическими вопросами и биологией.

В конкурсе участвуют 59 человек из 13 команд. Всем им нужно показать жюри подготовленные «визитные карточки», продемонстрировать свои навыки и знание теории по лесным дисциплинам. Будет и практический тур слета — команды посоревнуются в «Лесном многоборье».

Организаторы старались сделать программу максимально насыщенной и яркой. Они отмечают, что в условиях пандемии вообще повезло иметь возможность провести слет. Наставники школьников верят, что мероприятие поможет детям ощутить всю ответственность, которая лежит на каждом россиянине за природу родного края.

Возрождать школьные лесничества в Подмосковье начали в 2013 году. Сейчас по всей области действуют 143 кружка. На факультативных занятиях дети изучают вопросы лесного хозяйства и принимают участие во многих мероприятиях.