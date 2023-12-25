Подмосковье 25 декабря 2023, 12:27 Открытие штаба по общественному наблюдению за выборами прошло в Подмосковье Фото: МИСК МО / Фото: МИСК МО

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Единый день голосования назначен на 15-17 марта 2024 года. На базе Общественной палаты Московской области 21 декабря состоялось открытие штаба по подготовке и организации общественного наблюдения за предстоящими выборами президента России.

«Московская область — это глобально крупный регион, в котором сосредоточено большое количество избирательных участков. Это делает первоочередной задачей для нас обучение наблюдателей для обеспечения их всеми необходимыми знаниями и навыками», — заявила первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

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Работу штаба организовали по нескольким направлениям: координация общественных наблюдателей, видеонаблюдение, наблюдение за ДЭГ, информирование о возможных нарушениях выборного процесса, координация мобильного мониторинга УИКов, юридические аспекты и другие.

На встрече также утвердили план работы штаба на 2024 год, во время проведения выборов он будет работать круглосуточно.