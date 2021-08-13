Открытие программы «Наставничество» для начинающих бизнесменов Подмосковья состоится 17 августа

Бизнес-акселератор для начинающих предпринимателей из Московской области «Наставничество" откроется 17 августа. Он пройдет на столичной площадке ARTPLAY PORTAL. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

На открытии программы «Наставничество» участникам расскажут, как пройдет обучение. Они познакомятся со своими будущими наставниками, а спикеры поделятся опытом и расскажут о своем пути в бизнесе.

На мероприятии выступят заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Сергей Двойных, директор АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области» Александра Голованова, генеральный директор сети фитнес-центров WorldClass Николай Прянишников, HR-менеджер «Додо пицца» Дарья Мамлыгина, генеральный директор ООО «Драфт» Красногорск Мария Кулькова, представительница детского центра «Я могу» Екатерина Абубакарова» и представительница онлайн-школы «Знай Наших" Елена Бурцева.

Начало мероприятия в 17:00. Для участия необходима предварительная регистрация. Для участников также предусмотрен онлайн-формат. Ссылка на прямую трансляцию придет всем прошедшим регистрацию по SМS за полчаса до начала. Обучение бесплатное. Оно рассчитано на семь недель.

В прошлом году более 300 человек приняли участие в «Программе наставничества». Бизнес-акселератор проводят в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья реализует проект при поддержке Минэкономразвития РФ.