Подмосковье 06 декабря 2023, 16:38 Открытие пристройки к Центру образования № 1 в Ногинске ликвидировало вторую смену в школе Ксения Борцова

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Пристройку к Центру образования № 1 в Ногинске на 400 мест ввели в эксплуатацию этой осенью. Она позволила полностью ликвидировать вторую смену в школе.

На территории пристройки расположены центр детских инициатив, 17 учебных кабинетов, библиотечный центр, просторная столовая и актовый зал. Все новое оборудование уже доступно для юных жителей Ногинска.

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Кроме того, на территории появился большой комплекс спортивных сооружений, в том числе футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, беговые дорожки, полоса препятствий.

Пристройку возвели в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Всего в современном здании образовательного центра на улице Советской Конституции на сегодняшний день обучаются 852 ребенка.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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