Подмосковье 24 июля 2023, 15:45 Открытие парка «Взлет» в Домодедове собрало почти 10 тысяч человек Министерство культуры и туризма МО

Читать 360tv в

Парк «Взлет» в Домодедове открыли после масштабного благоустройства 22 июля. Мероприятие посетили около 10 тысяч человек — об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовили большую праздничную программу. В парке организовали фотозону с ростовыми куклами, ретро-танцы и фотовыставку. На площадке для детей прошли шоу-программы и творческие мастер-классы. Можно было принять участие в акции «Найди друга» и посадить дерево. На площадке для выгула собак открыли благотворительный сбор и фотовыставку животных из приюта. Желающие могли послушать лекции от кинологов и ветеринаров.

Реклама

В обновленном парке прошли первые спортивные матчи по пляжному волейболу, баскетболу, стритболу и большому теннису. Около пруда состоялись творческий пленэр и дискотека. Завершился вечер кинопоказом под открытым небом.

Перед открытием парка «Взлет» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с жителями Домодедова и отметил большое значение создания новых мест отдыха.