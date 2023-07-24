24 июля 2023, 15:45
Открытие парка «Взлет» в Домодедове собрало почти 10 тысяч человек
Парк «Взлет» в Домодедове открыли после масштабного благоустройства 22 июля. Мероприятие посетили около 10 тысяч человек — об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Для гостей подготовили большую праздничную программу. В парке организовали фотозону с ростовыми куклами, ретро-танцы и фотовыставку. На площадке для детей прошли шоу-программы и творческие мастер-классы. Можно было принять участие в акции «Найди друга» и посадить дерево. На площадке для выгула собак открыли благотворительный сбор и фотовыставку животных из приюта. Желающие могли послушать лекции от кинологов и ветеринаров.
Реклама
В обновленном парке прошли первые спортивные матчи по пляжному волейболу, баскетболу, стритболу и большому теннису. Около пруда состоялись творческий пленэр и дискотека. Завершился вечер кинопоказом под открытым небом.
Перед открытием парка «Взлет» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с жителями Домодедова и отметил большое значение создания новых мест отдыха.
Благоустройство
Город Домодедово
Парки
Реклама
Реклама