Открытие обновленного стадиона «Спартак» состоялось в Звенигороде | 360°

Подмосковье 18 сентября 2022, 00:29 Поделиться Telegram

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Viber Открытие обновленного стадиона «Спартак» состоялось в Звенигороде Жители Одинцовского округа сыграли со звездами футбола на стадионе «Спартак» в Звенигороде

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Матч-открытие обновленного стадиона «Спартак» прошел в Звенигороде. Команда Одинцовского городского округа встретилась с командой Легенд российского футбола. Первый матч на новом поле завершился со счетом 5:4 в пользу именитых футболистов.

Открытие стадиона «Спартак» приурочено к 870-летию города. Работы по модернизации объекта проводились в рамках государственной программы «Спорт Подмосковья».

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«Наверное, ни по одному стадиону не было столько обращений от жителей, сколько из Звенигорода с просьбой сохранить „Спартак“. Сегодня мы видим, что те усилия, которые предприняты нашим губернатором Андреем Воробьевым, воплощены на деле. Я поздравляю всех жителей с открытием обновленного стадиона и хотел бы передать вам слова благодарности от губернатора. Уверен, что на этом прекрасном поле будет много побед!» — заявил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

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Около трех тысяч зрителей и участников собрались на этом матче. Он стал 12 по счету в летней серии уникального проекта «Выходи во двор». В нем прославленные футболисты встречаются в товарищеских матчах с жителями Подмосковья и юными воспитанниками спортивных школ.

В составе зведной команды были Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко, Игорь Семшов, Дмитрий Хлестов и Александр Филимонов на позиции голкипера. Сын легендарного футболиста Ильи Цымбаларя — Олег Цымбаларь — также присоединился к команде. Тренер команды — Валерий Гладилин.

«Приятно сегодня присутствовать на открытии стадиона, который называется „Спартак“. Я хочу поздравить вас с 870-летием города, пожелать всем здоровья и процветания.Пользуйтесь, пожалуйста, этим отличным стадионом, а мы обязательно будем приезжать», — сказал Андрей Тихонов.

Участник легкоатлетического проекта «Беговая лига Подмосковья» житель Сергиева Посада Сергей Цапков также вышел на поле в составе звездной команды. Он получил уникальную возможность присоединиться к Легендам, победив в специальном розыгрыше проекта.

Комментировал встречу спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов и телеведущий Виктор Гусев.

Депутат Госудумы, народный артист Российской Федерации Денис Майданов стал специальным гостем спортивного мероприятия. Он сыграл за команду жителей Одинцовского округа.

Атмосферу крупнейших международных матчей создали яркая игра обеих команд и инфраструктура нового стадиона.Встреча завершилась в пользу звездных футболистов. Для них эта победа стала 10-й в серии «Выходи во двор». Тем не менее, любительская команда получила настоящий подарок в День города — встречу со звездами мирового и отечественного футбола. Эта победа — вне игры.

Именитые футболисты уже по сложившейся традиции перед началом гала-матча провели мастер-классы и мини-игры с юными воспитанниками местных футбольных секций и вручили им памятные подарки.

Реализуется проект «Выходи во двор» по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его цель — популяризация массового спорта среди жителей региона.

Звездную команду в сентябре также ждет встреча на поле с жителями Ленинского городского округа.

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