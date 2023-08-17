Подмосковье 17 августа 2023, 18:36 Открытие обновленного парка во Фрязине состоится 19 августа Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

Лесопарк во Фрязине готовится к открытию после обновления. В Министерстве благоустройства Московской области уточнили, что оно состоится уже 19 августа.

«Фрязинский лесопарк готов принять посетителей. Мы сделали все, чтобы территория стала удобной, но в то же время сохранила свою природную уникальность», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Реклама

В лесопарке появились пешеходные дорожки и вело-лыжные маршруты. Территорию поделили на несколько функциональных зон. Так, во входной зоне расположилась автомобильная парковка, а в активной зоне — детская игровая площадка, событийная площадь со сценой и амфитеатром. В лесопарке понравится и тем, кто любит заниматься спортом, — для них установили тренажерную площадку с воркаут-зоной и настольным теннисом.

В честь открытия лесопарка 19 августа пройдет большая развлекательная программа: концерт, выступление уличного театра, мастер-классы и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».