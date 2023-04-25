25 апреля 2023, 13:15
Открытие нового торгового центра создаст 60 рабочих мест в Одинцове
Многофункциональный центр построят в Одинцове вблизи остановки «Улица Ракетчиков». Там смогут получить работу около 60 человек.
Как рассказали в Мособлархитектуре, площадь здания превысит 3,5 тысячи квадратных метров. Там разместят торговые и досуговые площадки, а также зону общественного питания.
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«Начать строительство планируется в следующем году. При реализации объекта появится порядка 60 новых рабочих мест», — сказал глава ведомства Владислав Гордиенко.
Здание будет состоять из четырех надземных этажей, на первых трех обустроят торговые и административные помещения, а на четвертом — фудкорт.
Здание оформят витражным остеклением и качественными фасадными материалами. Облик объекта будет выполнен в стиле минимализма с использованием серых оттенков, а акцент сделают деревянные панели у оконных проемов.
На территории проведут благоустройство, создадут парковку, освещение и малые архитектурные формы.
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