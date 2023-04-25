Подмосковье 25 апреля 2023, 13:15 Открытие нового торгового центра создаст 60 рабочих мест в Одинцове ООО «Силич Спорт Девелопмент»

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Многофункциональный центр построят в Одинцове вблизи остановки «Улица Ракетчиков». Там смогут получить работу около 60 человек.

Как рассказали в Мособлархитектуре, площадь здания превысит 3,5 тысячи квадратных метров. Там разместят торговые и досуговые площадки, а также зону общественного питания.

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«Начать строительство планируется в следующем году. При реализации объекта появится порядка 60 новых рабочих мест», — сказал глава ведомства Владислав Гордиенко.

Здание будет состоять из четырех надземных этажей, на первых трех обустроят торговые и административные помещения, а на четвертом — фудкорт.

Здание оформят витражным остеклением и качественными фасадными материалами. Облик объекта будет выполнен в стиле минимализма с использованием серых оттенков, а акцент сделают деревянные панели у оконных проемов.

На территории проведут благоустройство, создадут парковку, освещение и малые архитектурные формы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Серпухове. Он рассказал, что осенью в микрорайоне Ивановские Дворики откроется новая поликлиника.

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