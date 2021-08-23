Открытие форума «Армия-2021» пройдет в Подмосковье

Международный военно-технический форум «Армия-2021» откроется в Подмосковье. Церемония пройдет на главной сцене конгрессно-выставочного центра «Патриот».

«В период с 22 по 28 августа 2021 года в конгрессно-выставочном центре „Патриот“, на аэродроме „Кубинка“ и полигоне „Алабино“ пройдет VII Международный военно-технический форум „Армия-2021“», — сообщили на сайте форума.

В мероприятии будут участвовать представители руководства Минобороны, а также главы оборонных ведомств и начальники главных штабов вооруженных сил других стран.

Выставочные экспозиции разместили на открытых территориях и в павильонах «Патриота», на полигоне «Алабино» и аэродроме Кубинка. Общая площадь экспозиции составит более 330 тысяч квадратных метров.

Посетители форума смогут увидеть и несколько новинок. Организаторы подготовили экспозицию «Арктика», на которой покажут возможности работы образцов военной техники в условиях вечной мерзлоты.

Массовое посещение форума начнется 26 августа и продлится в течение двух дней. При входе на территорию всем гостям будут изменять температуру.