Ученые Подмосковья сделали революционное открытие в лечении тяжелых форм генетических патологий мышц. Для этого им пришлось поставить под сомнение теорию, закрепленную в учебниках молекулярной биологии еще с 60-х годов прошлого века.

Ученые усомнились в общепринятой структуре модели одного из белков — актина. Ее представляли в виде двойной спирали.

Исследования доказали ошибочность теории. Ученые из Пущина представили достоверную структуру белка.

Они выяснили, что мономеры в фибриллах актина укладываются по принципу лестницы, а не двойной спирали, как предполагали раньше. И теперь это позволит повысить эффективность лечения заболеваний, которые приводят к тяжелым формам генетических мышечных патологий.

А проявляются они выраженной гипотонией и слабостью мышц, серьезно влияют на продолжительность жизни. Результат труда ученые опубликовали в International Journal of Molecular Science.

Сегодня 44 ученых из Пущина стали участниками подмосковной программы «Социальная ипотека» — она дает льготу на покупку своего жилья. Стоимость квартиры берет на себя правительство региона, а владельцу остается лишь выплачивать проценты.

Это подчеркнула министр инвестиций, промышленности, науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Пущино постоянно подтверждает статус одного из ведущих исследовательских центров мира в сфере бионаук Екатерина Зиновьева.

Екатерина Зиновьева добавила, что 25 ученых Пущина получили гранты правительства Подмосковья и премии на исследования.