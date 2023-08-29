Подмосковье 29 августа 2023, 18:42 Открытие четырех благоустроенных территорий состоялось в Подмосковье в минувшие выходные Министерство благоустройства Московской области

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Сразу четыре обновленные территории открыли в Подмосковье в минувшие выходные. Речь идет о пространстве у Первого озера в Звездном Городке, сквере-мемориале в Павловском Посаде, набережной Оки в Кашире и бульваре Маяковского в Жуковском.

«Конец лета и начало осени в Подмосковье традиционно становятся сезоном открытий наших объектов после работ по благоустройству. Вот и сейчас каждую неделю мы сдаем много территорий после выполненных работ», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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На территории у Первого озера очистили водоем и привели в порядок лесное пространство вокруг. Там также установили спортивную площадку и проложили пешеходные дорожки. В Павловском Посаде обустроили сквер у мемориала «Павлово-Покровцам, павшим в годы Великой Отечественной войны». Там реконструировали мозаичное панно, разместили детскую площадку и установили малые архитектурные формы.

В Кашире открыли основную часть набережной реки Оки. Отмечается, что территория стала победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. На набережной уже проложили прогулочные дорожки, а в скором времени там появятся детская и спортивная площадки. На бульваре Маяковского в Жуковском обновили центральную пешеходную зону, а для комфортного отдыха установили скамьи и урны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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