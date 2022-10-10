Открытая тренировка по самбо с чемпионом мира прошла в Серпухове | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 09:36 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Открытая тренировка по самбо с чемпионом мира прошла в Серпухове

Читать 360tv в

Открытая тренировка по самбо прошла в Серпухове. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Русский медведь» любители этого вида спорта встретились с двукратным чемпионом мира Сергеем Смирновым.

Мастер спорта и тренер по самбо Павел Касатов рассказал, что в их секции занимаются около 100 человек. Среди них мальчики и девочки от 10 лет.

Реклама

Мастер-класс для ребят провел самый титулованный самбист Подмосковья, двукратный чемпион мира и мастер спорта Сергей Смирнов.

Реклама

«Приятно смотреть, что наши малыши, наше молодое поколение серпуховичей находятся здесь — кто-то самбо занимается. Это здорово», — поделился спортсмен.

Секция самбо в Серпухове уже воспитала первых чемпионов. В этом году ее ученик стал победителем студенческого первенства России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок школы в Бронницах и Солнечногорске. Андреевскую школу на 1164 места планируют запустить в октябре, а лицей на улице Льва Толстого в Бронницах на 800 учащихся отремонтируют к середине месяца.

0 0 0 0 0 1