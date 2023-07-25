Подмосковье 25 июля 2023, 08:27 Открытая тренировка по самбо прошла в парке усадьбы Кривякино пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Самбисты Воскресенска провели открытую тренировку в парке усадьбы Кривякино. Жители округа увидели инсценировку нападения уличных хулиганов и акробатические элементы в исполнении спортсменов.

Программа «ZA самбо» включала показательные выступления спортсменов в различных техниках, защитные и атакующие приемы, спортивные трюки с элементами акробатики. Для зрителей организовали конкурсы на скорость и ловкость.

«Гости парка получили незабываемые впечатления от мастерства самбистов. Подтверждением тому — эмоции зрителей, реакция на выступления», — рассказала исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Марина Бойко.

Мероприятие организовали сторонники партии «Единая Россия» в рамках реализации проектов «Za самбо» и «Детский спорт».

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