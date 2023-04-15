Подмосковье 15 апреля 2023, 16:01 Ярмарка вакансий состоялась в Дубне Фото: Александра Степанова / Министерство социального развития Московской области

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Ярмарка трудоустройства «Работа в России. Время возможностей» прошла в Дубне, сообщила пресс-служба Минсоцразвития Московской области. Порядка 200 вакансий представили более 20 предприятий и производств.

Соискатели ознакомились с позициями различного характера: инженер, бизнес-аналитик, IT-специалист, оператор, контролер и другие. Площадка в Дубне стала крупнейшей зоной в рамках мероприятия по всей территории Подмосковья.

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По словам министра социального развития Московской области Людмилы Болатаевой, за последние полтора года в регионе открылось более 77 тысяч новых предприятий, за счет чего появились дополнительные рабочие места.

«Снижается уровень безработицы. За последний год — минус 25%», — добавила глава ведомства.

Также в Минсоцразвития уточнили, что на ярмарке трудоустройства участники узнали о возможности учиться по федеральным программам главных вузов России.

Первый день мероприятий для соискателей «Работа России. Время возможностей» прошел на 24 площадках Подмосковья 14 апреля. Как сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова, всего ярмарки посетили около 367 тысяч жителей страны. Для соискателей прошли мастер-классы, тренинги и семинары. Федеральный этап мероприятия состоится 23 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность развития инфраструктуры в регионе в связи с ростом численности населения.