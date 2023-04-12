Подмосковье 12 апреля 2023, 02:30 Подмосковные учителя пройдут курс о профилактике дорожного травматизма АСОУ

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Педагоги смогут получить квалификацию «Профилактика дорожного травматизма в образовательной организации» в Академии социального управления, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. Курсы для преподавателей начнутся с 18 апреля.

Участники образовательных мероприятий изучат вопросы организации просветительской деятельности по профилактике детских травм на дорогах. Также учителя познакомятся с различными методами мотивации учащихся к безопасному и осознанному поведению в местах скопления транспорта.Участники образовательных мероприятий изучат вопросы организации просветительской деятельности по профилактике детских травм на дорогах. Также учителя познакомятся с различными методами мотивации учащихся к безопасному и осознанному поведению в местах скопления транспорта.

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