Открыть свое дело в 4 клика. Бесплатный форум «Мой бизнес» пройдет в Красногорске 18 ноября

Зарегистрировать свой бизнес в четыре клика или получить финансовую поддержку — это возможно! А вот каким образом — расскажут на бесплатном форуме «Мой бизнес» в Красногорске 18 ноября. Регистрация участников еще идет, а программа уже известна. Кто может принять участие и какие звездные спикеры расскажут на форуме личные истории успеха?

Начинающего предпринимателя интересует, как зарегистрировать свое дело, где взять кредит — вопросов уйма, но и возможностей немало. И чтобы рассказать о них представителям малого и среднего бизнеса, организуют форум — «Мой бизнес». До него еще десять дней, а пока организаторы анонсируют программу.

Источник фото: телеканал «360»

Участникам, а их ожидается более тысячи, расскажут о мерах поддержки, которые существуют в Подмосковье.

«Мы предоставляем налоговую льготу, интересные площадки для размещения бизнеса, возмещаем затраты на капительные вложения, закупку оборудования и так далее и субсидируем процентную ставку по кредитам», — рассказала министр инвестиций и инноваций Московской области Наталья Егорова.

Источник фото: телеканал «360»

Бесплатные форумы «Мой бизнес» по всей стране проводит университет «Синергия» при поддержке российского Минэкономразвития. А Московская область — в первой тройке регионов, где успешно развивается малое и среднее предпринимательство.

«Проведение форума в таком регионе — это полезно и для нас, поскольку нам надо понять, какие меры государственной поддержки необходимо внедрять в будущем и что на самом деле лучше работает с аудиторией целевой в рамках национального проекта», — сказала вице-президент университета «Синергия» Ольга Грищенко.

Источник фото: телеканал «360»

Речь идет о нацпроекте по поддержке малого и среднего предпринимательства. Согласно указу президента, к 2024 году сектор МСП планируют увеличить до 25 миллионов человек. Сегодня в России около 19 миллионов предпринимателей. Помогают в этом центры «Мой бизнес», где консультируют предпринимателей, а также портал «Мой бизнес. РФ», где зарегистрировать свое дело можно в 4 клика.

«Это универсальный центр работы с личным портфолио, который необходим налоговой, органам власти, раньше это занимало много времени», — отметила Ольга Грищенко.

Источник фото: телеканал «360»

Площадка предстоящего форума идеально подходит для коммуникации власти и бизнеса, причем принять в нем участие могут опытные бизнесмены, начинающие и даже школьники и студенты. Среди спикеров — Ирина Хакамада, гендиректор Black star Павел Курьянов, маркетолог Игорь Манн.

Для того, чтобы попасть на форум, достаточно пройти простую процедуру регистрации на сайте «Мой бизнес. РФ». Мероприятие пройдет 18 ноября в Доме правительства Московской области в Красногорске, 18 ноября. Предприниматели успеют найти ответы на все свои вопросы — форум будет идти с 11 утра до семи часов вечера.