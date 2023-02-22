Подмосковье 22 февраля 2023, 15:19 Новый съезд на ЦКАД с трассы М-11 открыли в Подмосковье

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На 49-м километре трассы М-11 «Нева» открыли новый съезд на ЦКАД. Он находится в сторону движения со стороны Санкт-Петербурга в восточном направлении. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Новый съезд позволит снизить нагрузку на дорогу А-107 «Московское малое кольцо». Кроме того, это позволит увести часть транзитных потоков, идущих из Санкт-Петербурга в обход столицы в направлении дорог М-8 «Холмогоры», М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-4 «Дон».

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