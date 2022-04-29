Международную детско-юношескую премию «Экология — дело каждого» проведут в ноябре этого года: в конкурсе могут принять участие дети и подростки в возрасте от шести до 17 лет.

Кроме того, в конкурсе могут участвовать семьи, учреждения дополнительного образования, а также дошкольные, профессиональные и общеобразовательные организации, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированные учреждения для несовершеннолетних, которые нуждаются в социальной реабилитации, и общественные организации и движения.

При проведении премии в 2021 году со всех регионов России и 28 стран мира было подано 9,5 тысячи заявок. Порядка 250 участников, из них 70 — это детские дома и интернаты, получили ценные призы, среди которых смартфоны, планшеты, ноутбуки, а также путевки на выездную экологическую смену на 21 день в ВДЦ «Орленок», и путевки на отдых в гранд-отеле «Жемчужина».

Провести премию в 2022 году решили в связи с высокой активностью участников и растущей востребованностью экологической повестки. В девяти номинациях, две командные — «Экосемья» и «Экошкола». Еще семь — индивидуальные. Это «Экомир», «Экоблогер», «Экомультфильм», «Экопроект», «ESG-поколение», «Экорисунок», «Экофокус».

Прием заявок проходит с 1 марта по 1 октября текущего года через официальный сайт. Подведение итогов состоится в ноябре 2022 года.

Дети и подростки смогут показать бережное отношение к природе, ответственную позицию по сохранению окружающей среды на территории региона.

Международная детскоюношеская премия «Экология — дело каждого» была учреждена в 2021 году Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. Ее цель заключается в экологическом просвещении.