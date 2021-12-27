Открыть клинику, магазин или кафе в Подмосковье стало проще. Новый сервис заработал для предпринимателей

Предприниматели Подмосковья смогут использовать новые комплексные услуги на портале госуслуг. Открыть медицинскую клинику, кафе или магазин теперь получится гораздо проще.

«Зачастую заявителям приходится посещать различные инстанции, чтобы получить необходимые разрешения. Теперь достаточно авторизоваться на региональном портале госуслуг, заполнить заявление и приложить сканы документов. Результат поступит в личный кабинет заявителя», — описала принцип работы сервисов министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Комплекс услуг по жизненным ситуациям «Открытие медицинской клиники», «Открытие магазина», «Открытие кафе» доступен на региональном портале госуслуг Подмосковья в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Лицензирование и разрешения». Чтобы подать заявление, надо выбрать подходящую жизненную ситуацию и ответить на ряд вопросов электронной системы. После этого появятся поля для получения услуг.

Ранее жителям Московской области рассказали, как будут выглядеть цифровые паспорта, которые начнут выдавать в регионе в рамках пилотного проекта с 2023 года.