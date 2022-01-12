Открылся прием документов на стажировку в правительстве Подмосковья

В Московской области открыли прием документов на летнюю стажировку в региональном правительстве. Организатором мероприятия стала администрация губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Мероприятие пройдет в рамках программы «Стажировка в органах государственной власти Московской области», которая проводится с 2018 года.

Главной целью программы является задача привлечь к работе в правительстве ценные кадры, которые только начали свою карьеру. Стажировка рассчитана на студентов российский вузов. Планируется, что именно талантливые студенты должны стать главными кандидатами на стартовые должности, вакансии на которые открываются в органах власти Подмосковья.

С каждым годом и новым набором стажеров популярность программы, запущенной в Московской области, возрастает. За время работы стажировки принять участие в ней захотели более 1600 человек. Однако не каждая заявка проходит отбор — студентам предстоит принять участие в конкурсах. Отобрано было 217 студентов, все они с успехом окончили стажировку. 60 человек действительно поступили на службу в государственные органы Московской области.

Сейчас запланирован уже 14 поток, открыт прием заявок от российских студентов. Сама стажировка пройдет с 1 июня по 31 августа текущего года, она продлится все три летних месяца.

Электронный прием документов — на Карьерном портале правительства Московской области: https://gossluzhba.mosreg.ru/internship/.