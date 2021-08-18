Общежитие для работающих осужденных открыли в Подмосковье

В Московской области появилось общежитие для осужденных, которые трудоустроены на сельхозпредприятии в Коломне. На его открытие приехал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Осужденных к принудительным работам устроят работать на предприятии по производству сельскохозяйственных культур «Северка» группы компаний АО «Малино».

«В области агропромышленного комплекса Подмосковья, особенно в основной сезон сбора урожая и активный период борьбы с борщевиком, необходимы дополнительные рабочие ресурсы», — пояснил Воскресенский.

Министр подчеркнул, что у отбывающих наказание подмосковных жителей теперь есть возможность трудиться в своем регионе. Это придаст людям уверенности в собственной значимости и необходимости и будет способствовать быстрой социальной адаптации.

Уголовное наказание в виде принудительных работ является альтернативой лишению свободы за совершение преступлений небольшой или средней тяжести. Принудительные работы могут назначаться осужденным и в связи с заменой лишения свободы на более мягкий вид наказания.

Открывшееся общежитие рассчитано на 50 человек. Все его жильцы получат работу в соответствии с трудовым законодательством, им будут платить зарплату. Платить за коммунально-бытовые условия проживания станут осужденные.

«Это первый опыт. В дальнейшем мы планируем увеличение подобных общежитий в Подмосковье. В частности, на территории группы компаний „Малино“ откроют три таких общежития. Находящиеся в них осужденные будут заняты в профессиях, актуальных в АПК региона», — заключил Сергей Воскресенский.