Международный кинофестиваль «Волоколамский рубеж» открыли в Подмосковье

Международный кинофестиваль военно-патриотического фильма «Волоколамский рубеж» стартовал в Подмосковье. Он посвящен 80-летию битвы под Москвой и освобождения Волоколамска от немецко-фашистских захватчиков.

Торжественная церемония открытия кинофестиваля прошла 24 ноября в Доме культуры «Текстильщик». Ведущими мероприятия стали артистка Ирина Лачина и ее коллега Тимофей Федоров.

В этом году фестиваль решили проводить в упрощенном формате из-за пандемии. Просмотры фильмов будут проходить в образовательных учреждениях округа. Также в рамках фестиваля пройдут круглые столы и творческие вечера.

Всего запланированы две конкурсные международные программы: конкурс игровых и конкурс документальных фильмов. Жюри будет оценивать работы из Сербии, Греции, Китая, Грузии, Украины, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и других стран. Также ленты смогут увидеть учащиеся гимназии и школы № 3.

Церемония закрытия «Волоколамского рубежа» пройдет 27 ноября. Лауреаты получат 11 призов, учрежденных оргкомитетом.