Первый участок на базе предприятия для работы осужденных открыли в Одинцове

Первый в Подмосковье участок на базе предприятия для работы осужденных открыли в Одинцове. Он будет функционировать на базе имущественного комплекса ООО «Старт», сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Участок расположен в поселке Часцы и рассчитан на 50 человек. Там будут проживать осужденные, приговоренные к принудительным работам. Все они будут трудоустроены на предприятие по пошиву одежды.

Начальник регионального УФСИН Александр Ветров уточнил, что принудительные работы — это альтернатива лишению свободы для людей, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести. В исправительном центре осужденные находятся под постоянным контролем, но вместе с тем при необходимости самостоятельно добираются до работы, покупают себе еду и одежду, с разрешения администрации могут выезжать за пределы исправительного центра.

Работающие на участке в Одинцове осужденные будут получать зарплату, часть которой по решению суда будет удерживаться в доход государства. Также отбывающие наказание должны будут оплачивать коммунально-бытовые условия проживания в общежитии.

По словам омбудсмена региона Екатерины Семеновой, это важный и эффективный этап ресоциализации.

«Речь идет не просто о работе, а о гарантии работы. Гражданин, трудоустроенный в исправительном центре, понимает свою значимость и нужность», — добавила она.

На сегодняшний день попросить суд о замене неотбытой части наказания принудительными работами могут более 700 жителей Подмосковья. Такой срок также еще у более чем шести тысяч жителей Московской области, которые отбывают наказание в других регионах.

В ближайшее время запланировано открытие еще одного участка, работающего в режиме исправительного центра. Он будет расположен на базе имущественного комплекса предприятия в Коломенском городском округе.