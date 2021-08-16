Женскую консультацию с детским отделением открыли в Химках

В Химках появилась новая женская консультация с отеделнием для детей первого года жизни. Ее открыли на базе Химкинской областной больницы, создав все условия для наблюдения за беременными пациентками и помощи недавно родившим.

Поликлинику построили в рамках инвестиционного контракта компанией-застройщиком. Она рассчитана на 200 посещений в смену и объединила в себе женскую консультацию, отделение антенатальной охраны плода, которое занимается выявлением риска патологий во внутриутробном периоде, и Центр здоровья.

«Очень важно, что фактически в одном месте сосредоточены специалисты, ведущие наблюдение за пациентками во время беременности, созданы необходимые условия», — отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

После рождения ребенка, добавила она, мама сможет проконсультироваться со специалистами по грудному вскармливанию и развитию малыша.

В женской консультации установили современное медицинское оборудование, в том числе аппараты УЗИ экспертного класса, ЭКГ, КТГ, кольпоскопы.

Беременных ставят на учет, наблюдают и оказывают медицинскую помощь при вынашивании ребенка и в послеродовом периоде, помогают женщинам с гинекологической патологией. Пациентки смогут пройти диагностику и профилактику пороков развития и хромосомных аномалий у плода, получить индивидуальный подбор рационального питания детям первого года жизни при нарушении питания, функциональных расстройствах ЖКТ, аллергических заболеваниях.

«Здорово, что появилась женская консультация с отделением для новорожденных. Можно пройти не только осмотр, но и получить рекомендации педиатра по грудному вскармливанию», — отметила жительница Химок Алена Андреева.

Записаться на прием к специалисту в новую женскую консультацию можно через региональный портал госуслуг и по телефону 122.