На базовой кафедре Министерства ЖКХ Подмосковья открылась новая дисциплина

На базовой кафедре Министерства ЖКХ Московской области «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО (У) МИД России открылась программа повышения квалификации «Руководство организацией и проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Сообщается, что эта программа будет носить индивидуальный характер. Она рассчитана на пять дней очного обучения. Студентов ждут теоретические лекции и практические кейсы от известных экспертов. Занятия включают в себя выезды в Подмосковье.

«В Московской области реализуется самая масштабная программа по ремонту МКД, безусловно региональный Фонд капитального ремонта является лидером в этой программе, поэтому слушатели смогут познакомиться с лучшими практиками, технологиями, применяемыми в сфере капремонта в Подмосковье», — сказал Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский и пожелал удачи участникам.

На данный момент о своем участии в программе уже заявили более 40 слушателей. В целом на кафедре готовят специалистов, которые смогут результативно работать в сфере ЖКХ, развивать коммуникации, управлять городской инфраструктурой и выполнять задачи, которые формируются на основе запросов населения. Следующий курс программы запланирован к реализации в 2022 году.