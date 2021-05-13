Выставка художников Подмосковья откроется 13 мая в Мытищах

Открытие нового выставочного проекта «Квалифарт» состоится в четверг, 13 мая, в Мытищинской картинной галерее. Информация об этом была размещена в Instagram-аккаунте галереи.

«Монтаж новой выставки идет полным ходом! Осталось повесить последние работы — и все готово ко встречи с вами завтра на открытии!», — говорится в сообщении галерее.

Начало назначено на 16:00. Выставка продлится по 27 июня.

«Квалифорт» — это новый ежегодный выставочный проект для профессиональных художников Подмосковья. На выставке будут представлены три вида искусства: живопись, графика и скульптура, указано на сайте галереи.

В конце апреля стало известно, что молодых дизайнеров привлекут к производству изделий народных промыслов в Подмосковье. Об этом рассказала заместитель руководителя областного комитета туризма Ирина Шилкина. В подмосковном музее «Новый Иерусалим» уже провели круглый стол «Народные художественные промыслы: перезагрузка» — там говорили о поддержке традиционного искусства.