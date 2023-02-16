Подмосковье 16 февраля 2023, 11:07 Отключенное из-за коммунальной аварии отопление в Химках восстановят до вечера 16 февраля

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Работы по восстановлению отопления продолжаются в Химках. Для ликвидации коммунальной аварии подачу тепла временно ограничили для 11 многоквартирных домов.

Утечка на тепловой сети в Химках была зафиксирована 16 февраля. Из-за этого временно ограничено централизованное отопление для 11 зданий по улицам Союзной (дом 1), Энгельса (дома 1, 2, 3, 4, 5), Первомайской (дома 14, 16) и Маяковского (дома 2, 4, 8/12).

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Аварийно-восстановительная бригада компании «ТСК Мосэнерго» работает на месте аварии. Коммунальщики планируют закончить работы до 16:00. К этому времени температура в квартирах жителей успеет понизиться на 1-2 градуса.

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Вопрос находится на контроле дежурной службы Министерства энергетики Подмосковья.

Коммуникации в Химках планируют привести в порядок к лету этого года. Работы будут проводить «Газпром» и МОЭК. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил вице-губернатор региона Евгений Хромушин.