«Откликнулись на просьбу». Подмосковные врачи вылетели в Казахстан для помощи в борьбе с COVID-19
По словам министра здравоохранения Светланы Стригунковой, в условиях пандемии коронавируса подмосковные врачи показали себя настоящими профессионалами. И их добросовестная работа помогла переломить ситуацию с COVID-19.
Наши специалисты готовы поделиться опытом, поэтому мы откликнулись на просьбу коллег из КазахстанаСветлана Стригункова.
Она уточнила, что туда вылетели анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи и эпидемиологи.
На помощь специалистам из Казахстана отправились ведущие врачи региона из Химок, Одинцова, Ступина, Мытищ, Талдома и других округов. Там были открыты инфекционные госпитали для пациентов с коронавирусом.
Также, например, на фоне пандемии правительство Подмосковья передало Дагестану тысячи средств защиты для борьбы с COVID-19. Это одноразовые костюмы, респираторы, другие нужные вещи и лекарства.
Глава Дербента Хизри Абакаров выразил большую благодарность губернатору Андрею Воробьеву за оказанную помощь.