«Откликнулись на просьбу». Подмосковные врачи вылетели в Казахстан для помощи в борьбе с COVID-19

Подмосковные врачи поддержали Казахстан в борьбе с коронавирусом. Туда срочно отправилась бригада из 26 медицинских специалистов, которые помогут коллегам в местных больницах.

По словам министра здравоохранения Светланы Стригунковой, в условиях пандемии коронавируса подмосковные врачи показали себя настоящими профессионалами. И их добросовестная работа помогла переломить ситуацию с COVID-19.

Наши специалисты готовы поделиться опытом, поэтому мы откликнулись на просьбу коллег из Казахстана Светлана Стригункова.

Она уточнила, что туда вылетели анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи и эпидемиологи.

На помощь специалистам из Казахстана отправились ведущие врачи региона из Химок, Одинцова, Ступина, Мытищ, Талдома и других округов. Там были открыты инфекционные госпитали для пациентов с коронавирусом.

Также, например, на фоне пандемии правительство Подмосковья передало Дагестану тысячи средств защиты для борьбы с COVID-19. Это одноразовые костюмы, респираторы, другие нужные вещи и лекарства.

Глава Дербента Хизри Абакаров выразил большую благодарность губернатору Андрею Воробьеву за оказанную помощь.