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    06 июля 2020, 15:28

    «Откликнулись на просьбу». Подмосковные врачи вылетели в Казахстан для помощи в борьбе с COVID-19

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковные врачи поддержали Казахстан в борьбе с коронавирусом. Туда срочно отправилась бригада из 26 медицинских специалистов, которые помогут коллегам в местных больницах.
    «Откликнулись на просьбу». Подмосковные врачи вылетели в Казахстан для помощи в борьбе с COVID-19 | Изображение 1

    По словам министра здравоохранения Светланы Стригунковой, в условиях пандемии коронавируса подмосковные врачи показали себя настоящими профессионалами. И их добросовестная работа помогла переломить ситуацию с COVID-19.

    Наши специалисты готовы поделиться опытом, поэтому мы откликнулись на просьбу коллег из Казахстана

    Светлана Стригункова.
    «Откликнулись на просьбу». Подмосковные врачи вылетели в Казахстан для помощи в борьбе с COVID-19 | Изображение 2

    Она уточнила, что туда вылетели анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи и эпидемиологи.

    На помощь специалистам из Казахстана отправились ведущие врачи региона из Химок, Одинцова, Ступина, Мытищ, Талдома и других округов. Там были открыты инфекционные госпитали для пациентов с коронавирусом.

    «Откликнулись на просьбу». Подмосковные врачи вылетели в Казахстан для помощи в борьбе с COVID-19 | Изображение 3

    Также, например, на фоне пандемии правительство Подмосковья передало Дагестану тысячи средств защиты для борьбы с COVID-19. Это одноразовые костюмы, респираторы, другие нужные вещи и лекарства.

    Глава Дербента Хизри Абакаров выразил большую благодарность губернатору Андрею Воробьеву за оказанную помощь.