Отказываюсь от участия в акциях «Действия». Младшая медсестра Коломенского перинатального центра прекратила голодовку

Одна из младших медсестер Коломенского перинатального центра решила прекратить голодовку. Юлия Шатская участвовала в акции меньше одного дня. Заявление о своем решении она написала на имя главного врача 7 февраля.

Юлия Шатская заявила, что отказывается от всех акций протеста независимого профсоюза «Действие».

Первой голодовку объявила младшая медсестра Наталья Трухина. Она заявила, что наткнулась на «Действие» в интернете. Она рассказала, что получает инструкции и консультации от членов альтернативного профсоюза. К Трухиной 7 февраля присоединилась еще одна медсестра, но уже к вечеру отказалась принимать участие в любых мероприятиях альтернативной организации.

Голодовку несколько медсестер Коломенского перинатального центра объявили в январе. По их словам, их не устроили условия труда. Минздрав Подмосковья провел предварительную проверку, но нарушений не выявил. Профсоюз и руководство предложили протестующим диалог, но те отказались. Они направили заявления «Действию», который известен тем, что раньше уже организовывал сомнительные акции медперсонала. Одна из медсестер перинатального центра призналась, что получала от «Действия» материальную помощь. Подробнее — в материале «360».