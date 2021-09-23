Отказавшего в проезде льготнику водителя подмосковной маршрутки уволили

Устроившего скандал и отказавшего в проезде женщине по социальной карте водителя маршрутного автобуса № 43 уволили. Об этом сообщили пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В социальных сетях ранее появилось видео, где водитель автобуса, следующего по маршруту станция «Малаховка» — метро «Котельники» грубо разговаривает с пассажиркой и требует, чтобы она вышла из салона.

В подмосковном Минтрансе напомнили, что грубое обращение с пассажирами со стороны водителей общественного транспорта недопустимо. Это касается всех перевозчиков, как муниципальных, так и коммерческих.

От компании-перевозчика потребовали применить самые строгие меры в отношении водителя, который допустил некорректное поведение во время работы на маршруте.

«После проверки водителя уволили», — отметили в пресс-службе ведомства.

Исполнительный компании-перевозчика Александр Козлов заявил, что пассажирке принесли извинения за случившееся. Нахамившего водителя сначала сняли с линии, а потом вовсе уволили.

«Мы усилили контроль за водительским составом, провели дополнительные инструктажи по культуре общения с пассажирами», заявил представитель перевозчика.

Маршрут № 43 — это коммерческий рейс, включенный в пилотный проект, по которому с 1 августа отдельные категории жителей Подмосковья получили бесплатный или льготный проезд.

Для этого пассажирам нужно предоставить социальную карту Московской области. Документы жителей Москвы на этом маршруте не действуют.

Бесплатный или льготный проезд действует с 1 августа на 140 коммерческих рейсах Московской области. Для проезда пассажиру достаточно предъявить социальную карту жителя Подмосковья или транспортную карту «Стрелка».

Если водитель отказывает в проезде или предоставлении льготы, то пассажиры могут направить свою жалобу в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области через сайте ведомства, социальные сети или портал «Добродел». В заявке нужно указать государственный номер автобуса, номер маршрута, время и остановку, а также личные данные водителя, если они указаны в салоне.