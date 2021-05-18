Отказ от запуска шаров с гелием на праздниках поддержали в Мособлдуме

Депутаты Мособлдумы вместе с общественниками поддержали идею отказа от запуска воздушных шаров с гелием на массовых мероприятиях в Подмосковье. Вопрос обсудили на круглом столе. Об этом рассказала председатель комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов региональной Общественной палаты Елена Гришина.

Красивая традиция запуска воздушных шаров на праздниках, выпускных и других торжественных мероприятиях сильно вредит экологии. В Мособлдуме пришли к выводу, что от ритуала стоит отказаться ради сохранения нашей природы.

«Участники круглого стола решили поддержать отказ от массового запуска воздушных, гелиевых, светошаров и небесных китайских фонариков и поддержать инициативу активистов-экологов воздержаться от запуска данных шаров на мероприятиях, которые организуются в Московской области», — заявила Елена Гришина.

По результатам заседания круглого стола участники приняли резолюцию. Документ представляет собой доклад, который доказывает целесообразность отказа от запуска шаров. Резолюцию предложили Министерства благоустройства, экологии и образования Московской области.

Красивые шары — это не просто яркий атрибут праздника, а потенциально опасный мусор. Бесконтрольно запускать их тысячами и не отвечать за то, куда они улетят, нельзя, заявила председатель комитета Мособлдумы по экологии Алла Полякова.

Она добавила, что комитет провел опрос в социальных сетях. Более 57% опрошенных высказались за запрет запуска шаров с гелием.

Теперь Министерство экологии и Министерство образования региона займутся вопросом освещения темы в школах, колледжах и вузах. Учебным заведениям порекомендуют отказаться от запуска шаров, чтобы не вредить окружающей среде.