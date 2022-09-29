Отец троих детей из Московской области рассказал, почему решил стать добровольцем | 360°

Эксклюзив 29 сентября 2022, 13:30 Поделиться Telegram

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Viber Отец троих детей из Московской области рассказал, почему решил стать добровольцем Житель Подмосковья, воспитывающий троих детей, решил стать добровольцем

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Отец троих детей из Подмосковья решил присоединиться к частичной мобилизации как доброволец. Сегодня его семья пришла провожать его к военкомату. Родители гордятся сыном, они растили его патриотом и полностью поддерживают.

«Провожаем сына, неделю назад проводили зятя. Сильные мужчины в семье. Сын у нас настоящий мужчина. Он доброволец», — рассказали его отец и мать в беседе с «360».

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По словам мужчины, раньше он не служил в армии, но это не остановило его от желания встать на защиту страны.

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«За своих, своих не бросаем», — сказал доброволец.

Он отметил, что сохранять спокойствие ему помогает честь и поддержка семьи. Мужчина дал напутствие другим мобилизованным и добровольцам: всегда идти вперед.

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