Отец с двумя детьми провалился под лед в Мытищах

Отец с двумя детьми провалился под лед во время прогулки по каналу имени Москвы в Мытищах. Семья решила пройтись в безлюдном месте. Предотвратить трагедию помог патруль МЧС.

Это был обычный сбор на патрулирование. Пара инспекторов села в катер на воздушной подушке и отправилась на осмотр территории, их сопровождал полицейский. На борт они также взяли двух сотрудников местного телеканала, чтобы они сняли сюжет про опасность выхода на лед в такую теплую зиму. Но дежурная съемка о соблюдении правил безопасности обернулась настоящим спасением семьи. Во время патрулирования команда наткнулась на тех, кто как раз эти правила нарушил.

«Во время патрулирования мы заходили в канал, потому что это самое опасное место. Увидели, что три человека движутся от середины канала в сторону пирса, и в этот момент они просто провалились на наших глазах», — рассказал госинспектор по маломерным судам ЦИО МЧС РФ по МО Евгений Алехин.

Источник фото: телеканал «360»

Отец с двумя детьми провалился под лед во время прогулки. Глубина канала имени Москвы в этом месте 5-6 метров, течение несильное, но детей под лед все равно бы затянуло. Повезло, что мужчина смог вылезти сам и вытащил детей. Спасатели подобрали их уже на берегу, оказали первую помощь, переодели маленького ребенка в свою форму и отвезли до места, где пострадавших уже ждали медики.

Источник фото: телеканал «360»

Зачем для прогулки семья выбрала такое небезопасное место спасенный мужчина объяснять не стал. Для спасателей же это из ряда вон выходящий случай. Невооруженным глазом видно, что на поверхность проступает вода, и льда как такового нет. Да и место для прогулок неподходящее.

«Такие случаи бывают, но достаточно редко. Что касается нашего водоема и участка канала имени Москвы, то здесь иногда проваливаются снегоходы и квадроциклы. Люди провалились здесь в первый раз, в основном здесь никто не ходит», — отметил госинспектор по маломерным судам ЦИО МЧС РФ по МО Олег Павлов.

Источник фото: телеканал «360»

Но все когда-нибудь случается. Тем же, кто любит рисковать и гулять в таких местах, рекомендуют обращать внимание хотя бы на рыбаков. Они в основном знают, где можно выходить на лед.

«Здесь хороший лед: 8-10 сантиметров — это слой воды, который замерз без снега и без каши», — сказал Олег Павлов.

Спасатели специально раздают рыбакам листовки с кратким перечнем правил безопасности и напоминают, чтобы звонили по номеру 112, если станут свидетелями трагедий.

Источник фото: телеканал «360»

Два раза в неделю подразделения МЧС по всей Московской области передают информацию о толщине льда на водоемах в администрации городских округов. Поэтому если планируете на выходные выбраться на природу в район водоемов, то нужно уточнять возможность выхода на лед в администрации своего муниципалитета. А если учесть еще и погодные условия нынешней зимы, то нужно быть предельно аккуратными даже там, где и так все давно известно и истоптано.