Подмосковье 21 марта 2024, 18:17 Отец погибшего бойца СВО помог волонтерам из Богородского городского округа закупить маскировочные сети Телеканал «360»

Читать 360tv в

Отец бойца спецоперации Михаил Грошев начал оказывать финансовую поддержку волонтерам из Богородского городского округа после гибели сына. Мужчина помогает закупать маскировочные сети и костюмы для военнослужащих. Отправляют посылки защитникам волонтеры из сообщества «Богородские берегини».

«С древних времен женщины оберегали воинов, семьи с помощью оберегов, которые вышивали на одежде. Так и „Богородские Берегини“ охраняют наших ребят», — считает Михаил Грошев.

Реклама

Сын Михаила Федор Грошев мечтал о карьере музыканта, но его планы изменились в октябре 2022 года, когда он был призван на службу в зону специальной военной операции. Менее чем через год на фронте, в возрасте 24 лет Федор погиб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о подготовке детских лагерей для размещения в них жителей Белгородской области. Всего Подмосковье сможет принять 410 человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».