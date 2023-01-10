Подмосковье 10 января 2023, 23:15 Отец мобилизованного из Шатуры отвезет 20 коробок гуманитарной помощи в зону СВО Фото Юлии Воробьевой

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Жители Шатуры планируют отправить в Ямпольский полк в Сватово порядка 20 коробок с гуманитарной помощью для земляков, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. В пункты сбора приносят бакалею, теплые вещи и лекарства.

Отец одного из мобилизованных Юрий решил самостоятельно отвезти ценный груз на новой «Ниве», которые родственники бойцов купили на собственные средства.

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«Продукты пополняют наши посылки за счет „корзинок добра“. Почти в каждом супермаркете есть тележки или корзины, куда может положить бакалею, крупы, средства гигиены каждый житель. Затем посылки ждут отправления», — рассказала руководитель штаба Ольга Бурмистрова.

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Неравнодушная местная жительница Любовь Комлева привезла из поселка Бакшеево четыре больших коробки гуманитарной помощи.

«Здесь теплые носки, макароны, лапша быстрого приготовления, мыло. Говорят, это все надо там. Вот я прям из магазина „Звездный“ привезла. Это мой магазин. Жители тоже помогли», — пояснила Любовь Комлева.

Пункт сбора работает ежедневно. У штаба есть телефон горячей линии 8-985-380-65-52, куда можно обращаться по любым вопросам.

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