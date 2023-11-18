Подмосковье 18 ноября 2023, 15:43 Отец и сын из Щелкова вместе отправились в зону СВО Телеканал «360»

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Виталий и Сергей Банниковы — отец и сын — пришли в щелковский военкомат для заключения контракта с Министерством обороны РФ и последующей службы в зоне СВО. Банников-старший сравнил службу со спортом и отметил, что он с сыном имеют физическую подготовку, образование и владеют техникой. Сергей учился на инженера, а Виталий — на агротехника.

«Семья спортивная. Вот решили, изъявили желание. Жены и дети приняли это желание», — сообщил Виталий Банников.

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«Решение вызывает уважение с моей стороны. Пожелать им что? Вернуться, побыстрее все это закончить. Потому что печально, когда молодые люди друг друга убивают, но к сожалению, не мы это начали», — заявил житель Щелкова Михаил Макаров.

Виталий Банников родом из Челябинска. С 1998 года работает учителем физкультуры. С 2000 года преподает в щелковской гимназии № 2. Проводить любимого учителя на службу пришли его ученики и коллеги. На время контракта его должность в школе останется за ним.

«Во-первых, это настоящий мужчина. Во-вторых, это настоящий учитель, который подход имеет к каждому ребенку», — рассказала директор гимназии Маргарита Силантьева.

Банниковы будут служить в элитном полку Московской области. В этом подразделении самая передовая экипировка и опытные инструкторы.

«Хотелось бы им пожелать крепкого здоровья, что бы они берегли друг друга, что бы они защищали мужественно рубежи нашей Родины и всегда держались вместе. А мы, со стороны нашего городского округа, уверены, что их семьи будут обеспечены. Всегда будет оказана та помощь, которая будет необходима им для нормальной работы», — сообщил замглавы Щелкова Виктор Семин.

Родные, близкие и друзья Банниковых верят, что главное теперь моральная поддержка и вера в то, что все будет хорошо.

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